Сколько мы берем в кредит на авто? Гораздо больше, чем три года назад

Средний кредит на новые машины подрос на 247 тысяч рублей, а на подержанные — всего на 98 тысяч рублей.

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Россияне все больше берут в кредит на покупку автомобилей, к такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе очередного исследования. Его объектом был средний объем автокредита и его изменение за последние три года.

По данным источника, в 2017 году размер кредита на покупку новой машины, в среднем, составлял 658 тысяч, а в 2020-м вырос до 905 тысяч рублей.

Таким образом, рост составил 38%. На рынке подержанных машин ситуация несколько иная: здесь увеличение размера среднего кредита, который берет россиянин, составило всего 19%, сумма подросла с 522 тысяч до 620 тысяч рублей.

То есть средний кредит на автомобили с пробегом стал больше всего на 98 тысяч рублей, в то время как средний кредит на новые прибавил сразу 247 тысяч рублей.

Неудивительно, ведь средняя цена на новый автомобиль в России всего за год выросла на 13,3%.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС