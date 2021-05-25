Беспилотники ГИБДД начали следить за автомобилистами

Дрон зависает над дорогой, проводит автозахват цели и самостоятельно сопровождает ее до поста ДПС.

Госавтоинспекция Республики Адыгея показала, как ловит нарушителей с помощью специальных беспилотных дронов. По теме беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) ГИБДД сотрудничает с авиационным отрядом специального назначения Росгвардии. Оснащение БПЛА позволяет контролировать участки дороги протяженностью в 5 км в обе стороны от поста ДПС.

Беспилотные машины, зависнув над дорогой, самостоятельно выявляют автомобили, выехавшие в неположенном месте на встречку, после чего происходит так называемый автозахват, и дрон автоматически сопровождает нарушителя до поста ДПС.

В течение всего этого времени он ведет видеозапись и передает ее на жесткий диск автоматизированного рабочего места оператора БПЛА. Когда автомобиль подъезжает к посту ДПС, его останавливают сотрудники полиции, показывают видеозапись нарушения и копируют ее на оптический диск, приобщая к протоколу как доказательство.

В ГИБДД отмечают, что на участках, которые начали контролировать дроны, аварии больше не происходят, а с начала 2021 года с помощью БПЛА выявлено 45 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. Адыгея не единственный регион, использующий в этих целях беспилотники: в апреле пресс-служба ГИБДД рассказывала, что такой же метод применяют в Новосибирской области.

А в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД сканируют номера машин специальным приложением и выявляют злостных нарушителей.

Фото: ГИБДД