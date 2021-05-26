Стало известно, почему Михаил Ефремов находится дома в Москве (обновлено)

Пока идут следственные действия, актеру, осужденному за ДТП, в котором погиб человек, даже разрешено проживать дома и выходить на прогулки.

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О том, что актер Михаил Ефремов находится в Москве, куда его привезли давать показания, рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник во ФСИН.

Напомним, Ефремов стал участником смертельной аварии в центре Москвы в июне прошлого года. Пьяный актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, в результате ДТП погиб. Ефремова сначала приговорили к восьми годам лишения свободы, позднее срок скостили до 7,5 года. Но адвокаты виновника аварии все равно были недовольны.

Во время медосвидетельствования выяснилось, что Ефремов был не только пьян, но и под наркотическим воздействием. Параллельно было возбуждено уголовное дело о наркотиках, по которому актер проходит как свидетель. Об этом деле несколько подзабыли, но только не следственные органы.

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СМИ писали, что отбывать наказание Ефремов будет на зоне в Белгороде. Недавно даже было опубликовано интервью с ним, как он адаптировался в неволе. Однако, как пишет издание, проживает он вовсе не в Белгороде, а в Москве. А интервью подготовили его адвокаты.

Есть информация, что Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров, промышляющих в артистической тусовке. По программе защиты свидетелей ему организовали особое положение (в тюрьме может быть небезопасно) — на время следственных действий он будет находиться в Москве на домашнем аресте. Издание ссылается на сотрудника ФСИН, который знает человека, надевшего актеру на ногу электронный браслет. Он утверждает, что следственные действия могут идти довольно долго, а тем временем актеру разрешили прогулки около дома в радиусе 1 км.

Источники издания утверждают, что Ефремов уже дает показания и за предоставление следствию ценных сведений его даже могут освободить по УДО.

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Позже появился официальный комментарий Федеральной службы исполнения наказаний, цитируем по сообщению агентства: «Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии в Белгородской области, находится в колонии и никуда не был этапирован, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального УФСИН».

Тем временем, под суд попали три свидетеля по уголовному делу, связанному с этим резонансным ДТП. Они в ходе следствия утверждали, что за рулем автомобиля находился другой человек, не Ефремов.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС