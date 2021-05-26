Пьяным водителям ужесточают наказание

Водители, пойманные в пьяном виде за рулем не в первый раз, будут подвергаться более серьезному наказанию. Согласно поправкам в ст. 264.1 УК РФ, принятым Госдумой в первом чтении, сажать их будут не на 2, а на 3 года, штрафуя не на 300 тысяч, а на 500 тысяч рублей. При этом возможности отправки нарушителя на исправительные работы больше нет.
Как отметил полпред правительства Александр Синенко, многие водители не боятся наказания в виде исправительных работ и снова садятся за руль в пьяном виде.
«КПД законопроекта — ноль, предлагают просто макулатуру, ничего не сработает», — выражает свое недовольство поправками депутат Вячеслав Лысаков.
По его мнению, увеличение срока заключения не приведет к желаемому результату.
«Какая разница — два или три года? Пьяный об этом не думает»,- цитирует «Коммерсантъ» депутата Дмитрия Ионина.
Некоторые парламентарии видят выход только в изъятии транспортного средства.
«Изъятие транспортного средства было бы более эффективным», — настаивает депутат Николай Брыкин.
Но у Александра Синенко есть весомый контраргумент:
«Вводить сразу крайне жесткие наказания за такие преступления нельзя, потому что вслед за этим идет коррупция и ожесточение в обществе. Наказание должно быть адекватно преступлению. Три года лишения свободы выглядит справедливыми».
- Как правильно вести себя, если вас подозревают в вождении в пьяном виде? Ответ вы найдете здесь.
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