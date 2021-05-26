Бодибилдер с бейсбольной битой устроил разборки на дороге (видео)

А на следующий день вынужден был извиняться и возмещать ущерб.

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24 мая соцсети облетело видео с дорожным инцидентом, случившимся в Киеве. Выполнивший рискованный разворот водитель Volkswagen Tuareg остался недоволен прозвучавшим в свой адрес звуковым сигналом, подрезал обидчика и после недолгой словесной перепалки достал из багажника бейсбольную биту, которую обрушил не только на автомобиль, но и, как утверждается, на голову водителя.

Пока на дорогах ездят такие «спортсмены», мы никогда не будем жить спокойно и защищенно! Он будет бить и дальше, ведь думает, «что так можно», потому что ему ничего за это не будет! Я не буду описывать ситуацию, ведь видео полное, и все и так понятно! Из того, что не видно — это удары битой не только по машине, а и по голове!», — поделилась в соцсетях пассажирка пострадавшего в происшествии.

Оказалось, что на пассажирском сиденье подвергшегося атаке автомобиля сидела концертный директор популярного в Украине ведущего праздников Дяди Жоры, а помимо этого, по стечению обстоятельств, спортсменка бодибилдинга Екатерина Деряга. Указанное видео она опубликовала в своих аккаунтах в Instagram и Facebook.

Развязка наступила на следующий день, 25 мая. Личность человека с битой была установлена, им оказался бодибилдер Евгений Менесенко. По словам Екатерины, после огромной работы с правоохранительными структурами, информационными порталами и изданиями обидчик связался с семьей пострадавших.

«Полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принес каждому пострадавшему свои извинения, компенсировал материальный ущерб, который был причинен», — написала Екатерина Деряга в Instagram.

Она выразила уверенность, что за преступление должно быть наказание, и подчеркнула, что виновник, по его собственным словам, готов нести ответственность.

В ноябре прошлого года в Москве боец ММА Илам Абасов избил водителя Nissan Teana — тот возмущался, что Porsche спортсмена неправильно припаркован.

Видео: ВКонтакте/«Главная дорога»