На АВТОВАЗе пытались похитить олова и меди на 6 миллионов

Схему хищений разоблачили специалисты службы безопасности.

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В один из майских дней грузовик вывозил с территории предприятия на свалку обломки футеровочного (огнеупорного) кирпича, отслужившего свое на металлургическом производстве. А под слоем этих отходов мошенники спрятали мешки из неприметной грязной ткани, в которых находились цветные металлы, сообщает ресурс «На заводе». Их можно реализовать в пунктах приема металлолома.

Когда водитель по распоряжению сотрудников службы безопасности выгрузил из самосвала содержимое кузова на площадку для осмотра, оказалось, что КАМАЗ вывозил 177 мешков с оловом (308 кг) и медью (4088 кг).

Похитители тщательно готовили этот рейс, привлекли к преступному плану несколько работников и различное оборудование. Так, чтобы получить на выходе «таблетку»-брикет из медных изделий, используемых на производствах АВТОВАЗа, надо было сначала измельчить их на одном станке, а затем на другом придать удобную для хранения и дальнейшей транспортировки форму.

Такой масштаб подготовки одному-двум похитителям было не осилить.

После задержания самосвала удалось выявить места, где злоумышленники хранили награбленное для вывоза следующим рейсом.

Таким образом было найдено еще 1,5 тонны олова и более 1,3 тонны меди. Всего же благодаря своевременным действиям службы безопасности из грузовика и тайников изъято свыше 1,8 тонны олова и около 5,5 тонны меди.

Предотвращен ущерб компании на общую сумму более 6,1 миллиона рублей.

Участников криминальной схемы сейчас вычисляет полиция.

Фото: na-zavode.ru