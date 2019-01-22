На АВТОВАЗе поймали очередных несунов

На заводе полно видеокамер, однако воришки все-таки не могут удержаться, надеясь при этом, что уж они-то не попадутся.

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В декабре из цеха номер 1453 СКП Kalina на участке монтажа двигателей на шести силовых агрегатах пропали датчики концентрации кислорода. При просмотре видеозаписей выяснилось, что в объектив камер попал мужчина, который утром того же дня несколько раз поднимался на защитную сетку подвесного конвейера. Орудовал он именно в том месте на двигателях, где расположен датчик концентрации кислорода. Злоумышленника вычислили — им оказался сварщик цеха производства шасси с семилетним стажем работы, пишет Lada Online.

На следующий день для его задержания вызвали полицейских. Мужчина признался в краже компонентов, которые выносил через КПП 2 в своей личной сумке. Датчики он сбывал на рынке: при проверке одной из точек эти автодетали были обнаружены и изъяты.

Другой случай просто подкупает своей наивной простотой — при осмотре кабины автовоза Scania сотрудники контрольно-пропускного пункта обнаружили под спальным местом шофера 14 одноразовых защитных комбинезонов, которые он пытался незаметно вывезти с территории предприятия. При этом в описи имущества автомобиля числилось только два изделия. Известно, что такие комбинезоны пользуются особой популярностью у водителей большегрузов, так как помогают защитить кожу, волосы и одежду человека при проведении грязных и пыльных работ. Руководство сторонней организации проинформировали о «находке».

А ведь совсем недавно, в конце прошлого года, на АВТОВАЗе поймали организованную группу несунов, которая занималась хищениями деталей.



Скриншоты с видео Лады.Онлайн