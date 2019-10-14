На АВТОВАЗе поймали похитителя ключей от Лады Гранты

На протяжении некоторого времени на товарных автомобилях пропадали ключи от замка зажигания и дверей.

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Кражи в цехе 1453 сборочно-кузовного производства «Калина» происходили через день, начиная со 2 сентября, сообщает «Лада.онлайн» со ссылкой на заводскую многотиражку. О пропаже ключей от замка зажигания и дверей первыми узнавали слесари на линии сборки и информировали об этом мастеров цеха. Потом приходилось демонтировать замок зажигания из рулевой колонки и замки во всех дверях. Далее устанавливали новый комплект замков и вносили новые данные в документы на автомобиль. Дело долгое и хлопотное — ущерб воришка своими действиями наносил немалый. Поэтому к расследованию систематических краж подключилась служба безопасности завода. За линией сборки установили круглосуточный контроль, и воришка был пойман.

13 сентября в начале второго часа ночи «несун» стал прогуливаться вдоль линии сборки, остановился около машины, нагнулся и пошел дальше. На выходе с завода у него потребовали показать содержимое карманов и нашли один ключ от новой Гранты. В его шкафчике обнаружили еще два ключа и несколько ручек дверей, прихваченных им с конвейера ранее.

Воришкой оказался слесарь цеха № 1451 СКП «Калина», разумеется, теперь он на заводе уже не работает, а полиция готовит материалы для передачи в суд. Выяснилось, что воровал он ключи из корыстных побуждений — потом продавал их за территорией завода, понимая при этом, что может попасться.

Понятно, что ключи он воровал не ради механической части, а ради их электронной начинки. При потере ключа на фирменном сервисе заказать новый обойдется дорого, но есть умельцы, которые могут его перепрошить, но для этого нужна сама «коробочка» с фирменным чипом.

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