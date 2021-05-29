В этом видео прекрасно все: КАМАЗ-4310 валит по бездорожью

У этого КАМАЗа надстройка типа кунг — в таком можно разместить почти что угодно.

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Российская техника для бездорожья пользуется в Европе большим уважением. Немецкий Youtube-канал StriKer — Military Vehicles опубликовал весьма атмосферное видео, посвященное трехосному полноприводному автомобилю КАМАЗ-4310 с надстройкой типа кунг (кузов унифицированный нулевого габарита).

Напомним, кунги используются для перевозки людей и для работы — на базе их создают медпункты, лаборатории, полевые кухни, мастерские. В последние годы встречаются очень интересные автодома и даже сауны.

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Понимая такую гамму вероятных задач, с которыми может справиться эта машина, видео смотреть вдвойне интереснее. КАМАЗ пробирается по весеннему лесу (часть кадров снята в зимний период), следуя едва заметными тропами, а иногда и вовсе сходя с них. Это видео — одно из симпатичных и убедительных свидетельств того, на что способна классическая для челнинских грузовиков комбинация — 300-сильный дизельный V8 в сочетании с полным приводом.

Недавно КАМАЗ показал самый большой и мощный грузовик в своем модельном ряду.

Видео: Youtube/StriKer — Military Vehicles