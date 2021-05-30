Гранта с новой мультимедиа: насколько стало дороже?

EnjoY Pro доступна для верхних уровней оснащения, то есть не предлагается для Standard и Classic.

Материалы по теме Начались продажи Lada Granta c мультимедиа EnjoY Pro

Для семейства Lada Granta уже доступна новая мультимедийная система EnjoY Pro — дилеры отечественного бренда официально продают такие машины с 26 мая. Напомним, на моделях Vesta и XRAY система EnjoY Pro заменила прежние мультимедийные системы (ММС), а вот у Гранты такового не было со времени рестайлинга: в 2018-м в семейство включили типы кузовов, ранее принадлежавшие Калине, и освежили внешность в корпоративном стиле, заодно сократив версии с ММС.

Теперь же у Гранты, как и у старших моделей, есть EnjoY Pro, но ей система полагается за отдельные деньги — то есть Гранта в целом не подорожала, а просто обзавелась новой опцией. Сайт Лада.Онлайн уточняет, что пакет опций так и называется EnjoY Pro, включает, помимо собственно ММС, камеру заднего вида, а цена его составляет 40 000 рублей.

Пакет доступен для верхних уровней оснащения, то есть не предлагается для Standard и Classic. Таким образом, самая доступная Гранта с EnjoY Pro — это седан в комплектации Comfort за 638 900 рублей.

А вот с телематической системой Lada Connect, также появившейся на Гранте в мае, новая мультимедийка пока не сочетается.

Фото: АВТОВАЗ