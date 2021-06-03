Огромная масса грузовиков делает их опасными даже на черепашьих скоростях.

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Сколько весит фура? Масса седельного тягача — около 7 тонн. Примерно столько же весит и полуприцеп без груза. То есть даже пустая фура весит 14 тонн — как 10 легковых автомобилей. При этом она может перевозить еще около 24 тонн груза, и тогда ее масса сопоставима с массой 27 автомобилей. Впечатляет!

Теперь представьте, насколько может быть опасным такой автопоезд, если водитель зазевается или ему вдруг станет плохо за рулем. Как показал эксперимент польской компании DEKRA Roadsafety, это настоящий снаряд, который не остановить даже на скромной городской скорости 43 км/ч. Также компания показала, насколько опасно легковым автомобилям влезать между двумя грузовиками.

Фура, которую водитель не пытается остановить, сминает легковой автомобиль и заталкивает его под полуприцеп стоящего впереди тягача. Судя по тому, что осталось от машины, шансов выжить у ее пассажиров не было бы.

Посмотреть, как испытывают системы безопасности, вы можете здесь.

Фото, видео: Youtube