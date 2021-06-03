Honda привезла в Россию новый недорогой мотоцикл

Кроме внедорожных способностей, он призван обеспечивать высокий комфорт в дальней дороге по асфальту. Цена за эти «два в одном» — 600 тысяч рублей.

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Компания Honda Motor Rus объявила о старте продаж нового мотоцикла CRF300 Rally. Байк уже представлен на российском сайте компании и доступен во всех официальных дилерских центрах. У нас модель будет представлена в цвете Extreme Red, а цена составляет 599 900 рублей.

В пресс-службе говорят, что эта машина эволюционировала от классического кроссового байка CRF250 Rally 2017 года, отличаясь от оного более производительным 300-кубовым мотором (27 л.с. 27 Нм), сниженной на 4 кг массой, доработанной рамой, смещенным назад рулем, установленными ниже и дальше подножками, уменьшенной на 10 мм (до 885 мм) высотой сиденья и резиновыми уставками на подножках.

Кроме того, ход вилки (Showa, перевернутого типа, диаметр 43 мм) увеличили на 10 мм, шестую передачу в коробке сделали длиннее и поставили более вместительный бак — 12,8 литра, резерв 1,6 литра. Паспортный запас хода у CRF300 Rally — до 400 км.

Разработчики обещают эффективное торможение на любом покрытии. За это отвечают двухпоршневой передний суппорт, работающий в паре с плавающим тормозным диском (296 мм), и отключаемый задний канал ABS — чтобы можно было четко контролировать скольжение на грунте. Что касается «гражданских» опций, новинка щеголяет полностью светодиодной оптикой и белым фоном дисплея приборной панели в сочетании с черными цифрами, что обеспечивает оптимальную читаемость.

Таким образом, в Хонде постарались создать универсальный мотоцикл, который хорош в преодолении бездорожья и при этом обеспечивает высокий комфорт при путешествиях по твердому покрытию.

А еще с начала лета в Россию вернулась американская мотоциклетная марка Confederate Motorcycles, но это совсем другие мотоциклы за другие деньги.

Фото: Honda