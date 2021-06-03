Битопливная Lada Vesta CNG разошлась 10-тысячным тиражом

Выпуск модификации Lada Vesta CNG, которую можно заправлять и бензином, и сжатым метаном, перешагнул 10-тыячный рубех, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Автомобиль выпускается совместно автогигантом и компанией ООО «АТС-АВТО», которая занимается оборудованием серийных машин газобаллонным оборудованием.
Главная фишка такой Весты — в пробеге на полной заправке: штатный 55-литровый бак (его объемом относительно бензиновых модификаций жертвовать не пришлось) и установленный в багажнике 90-литровый баллон для компримированного газа позволяют проехать 1000 км, минуя АЗС и АГНКС.
По данным АВТОВАЗа, на битопливной Весте при ежегодном пробеге в 20 000 км можно сэкономить на топливе до 40 000 рублей. При этом цена самого автомобиля, благодаря государственной субсидии, осталась на уровне обычных бензиновых моделей — 805 900 рублей. Около 30% всех выпущенных Vesta CNG используются в службах такси.
- АВТОВАЗ выпускает автомобили Vesta CNG с 2017 года, мы протестировали такой автомобиль сразу после запуска в серию.
Фото: АВТОВАЗ