Битопливная Lada Vesta CNG разошлась 10-тысячным тиражом

Сейчас цена на такие машины составляет 805 900 рублей. Экономия на топливе, по данным производителя, - до 40 000 рублей в год.

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Выпуск модификации Lada Vesta CNG, которую можно заправлять и бензином, и сжатым метаном, перешагнул 10-тыячный рубех, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Автомобиль выпускается совместно автогигантом и компанией ООО «АТС-АВТО», которая занимается оборудованием серийных машин газобаллонным оборудованием.

Главная фишка такой Весты — в пробеге на полной заправке: штатный 55-литровый бак (его объемом относительно бензиновых модификаций жертвовать не пришлось) и установленный в багажнике 90-литровый баллон для компримированного газа позволяют проехать 1000 км, минуя АЗС и АГНКС.

По данным АВТОВАЗа, на битопливной Весте при ежегодном пробеге в 20 000 км можно сэкономить на топливе до 40 000 рублей. При этом цена самого автомобиля, благодаря государственной субсидии, осталась на уровне обычных бензиновых моделей — 805 900 рублей. Около 30% всех выпущенных Vesta CNG используются в службах такси.

АВТОВАЗ выпускает автомобили Vesta CNG с 2017 года, мы протестировали такой автомобиль сразу после запуска в серию.

Фото: АВТОВАЗ