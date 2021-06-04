Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus

Серийное производство Aurus Komendant начнется не раньше чем через год — летом 2022 года.

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Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это будет точно второе полугодие, точный месяц пока сказать не смогу. Наверное, где-то с июня по сентябрь, в этот промежуток», — цитируют «Известия» слова министра.

Кроме того Мантуров прокомментировал выпуск автомобилей Aurus с двигателем, работающем на водороде, отметив, что это долгосрочная перспектива. Этому событию должны предшествовать отработка технологии, испытания и так далее, но, прежде всего, необходимо изучить спрос на такие версии люксовых автомобилей.

Также рассматривается возможность выпуска полностью электрических версий Аурусов.

В данный момент в особой экономической зоне «Алабуга» налажен выпуск седанов Аурус Сенат, а мощность предприятия составляет до 5 тысяч автомобилей в год.

Узнать больше об автомобилях Aurus вы можете здесь, а расчет стоимость каско на седан Senat найдете тут.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности