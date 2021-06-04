Кроссовер DFM 580: новая комплектация и цена

Семиместный китайский кроссовер получил версию Luxury, просят за нее 1 899 000 рублей.

Материалы по теме Представлены два новых кроссовера Dongfeng

Dongfeng Motor RUS начинает продавать в Россиии кроссовер DFM 580 2021 г.в. в комплектации Luxury с турбодвигателем 1,5 л и вариатором.

В комплектации Comfort MT автомобиль оснащается 1,8 литровым бензиновым атмосферным двигателем SFG18 мощностью 132 л.с. (Euro V) и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в комплектации Luxury 2021 получил более современный турбированный двигатель 1,5 л. SFG15T, развивающий 145 л. с., и вариатор производства компании Punch Powerglide.

Luxury можно отличить от Comfort по дизайну колесных дисков, переднего бампера и противотуманных фар, а также люку на крыше. Комплектация Luxury 2021 включает 9-дюймовый дисплей, Bluetooth, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, электронный стояночный тормоз, климат-контроль, круиз-контроль, панорамную камеру с обзором 360 градусов и боковые подушки безопасности.

Электрический люк от Webasto не только сдвигается для быстрой вентиляции салона, но и поднимается во избежании сквозняков при проветривании.

DFM 580 оснащается полноразмерным запасным колесом. Для кроссовера предложат семь цветов окраски кузова: помимо белого, это серебристый, светло-коричневый, светло- и темно-синий, темно-красный и черный металлики.

Ранее DFM 580 в нашей стране был представлен в единственной комплектации Comfort. Правда, с 2019 года ее цена выросла с 1 190 000 рублей до 1 399 000 рублей за авто 2019 г.в. и до 1 629 000 рублей — 2021 г.в.



Фото: DFM