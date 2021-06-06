Ограничение скорости в 9,5? Не фейк!

Самое интересное, что этот знак работает получше любого другого. Дорожникам, установившим его, впору переквалифицироваться в маркетологов — талант налицо.

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Установлен знак не у нас, а рядом с зоопарком округа Кейп-Мэй (штат Нью-Джерси, США). Фото знака ограничения скорости 9,5 миль в час (около 15,3 км) появилось в соцсетях.

На это фото наткнулся американский инженер-транспортник и эмоционально объяснил в TikTok, почему существует именно такое ограничение скорости.

Мистер Баррикад, настоящее имя которого Виньеш Сваминатан, работает инженером-транспортником. Он говорит, что дорога, на которой установлен знак, вероятно, является малозагруженной, без разметки, что побуждает людей подсознательно ускоряться из-за того, что им кажется, что дорога широкая и безлюдная.

Знак с таким необычным ограничением скорости привлекает внимание водителей и заставляет их лучше осознавать свою скорость, что снижает вероятность несчастных случаев. Таким образом, хотя это число могло легко составлять 10 миль в час, тот, кто устанавливал знак, понимал, что это значение не привлечет внимание так, как 9,5 миль в час. Это настораживает водителей, и, пытаясь найти этому логическое объяснение, они невольно снижают скорость.

Таким образом в данном случае значение не играет особой роли — тут важна эмоция.

Нам-то еще хорошо, а в центре Лондона ввели ограничение в 32 км/ч (20 миль/ч). Новый скоростной режим действует на некоторых дорогах специальной зоны, именуемой Congestion Charge zone.

Фото: соцсети