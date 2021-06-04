Проекторы вместо боковых зеркал: картинку увидите на стеклах

Это новая версия «беззеркального» видения дороги водителем. Идею запатентовала компания BMW.

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Компания BMW недавно запатентовала идею, в основе которой — улучшить классические зеркала заднего вида, но при этом использовать преимущества технологии виртуального зеркала, в котором не остается слепых зон.

В целом преимущество беззеркальной технологии заключается в том, что она позволяет производителям заменять громоздкие боковые зеркала заднего вида на более гладкие модули камер. В результате уменьшается аэродинамическое сопротивление, кроме того, решение дает дизайнерам большую стилистическую свободу. И, конечно же, позволяет водителям видеть гораздо больше — практически решая проблему слепых зон.

Запатентованная система BMW также использует камеры вместо зеркал бокового обзора, как и другие подобные конструкции, новинкой это давно не является. Однако в этом случае видеопоток отправляется на дисплеи, которых не видно, но которые затем проецируют изображение на полузеркальную часть боковых окон автомобиля.

Это создает виртуальное изображение на расстоянии примерно 0,5–2 метра от глаз водителя, подобно тому, как дисплеи проецируют картинку на ветровых стеклах транспортных средств.

Система имеет ряд преимуществ перед традиционными боковыми зеркалами: камеры бокового обзора гораздо меньше традиционных зеркал, а поле зрения при этом больше. Также это позволяет глазам водителя оставаться сфокусированными на почти привычном расстоянии и месте при проверке дорожной обстановки, а значит быстрее адаптироваться к использованию виртуальной картинки.

Подумали разработчики и над тем, что будет, если опустить стекла. Все просто — зеркальная область расположена в неподвижной части бокового окна. Проще говоря, эта часть окна не опускается. Кроме того, яркость виртуальных зеркал будет подстраиваться под условия внешнего освещения, чтобы изображение хорошо просматривалось и днем, и ночью.

Когда BMW внедрит эту технологию на реальных автомобилях, пока неизвестно.

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Фото: BMW