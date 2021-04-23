Ford сделал фары для комфорного вождения ночью

Компания тестирует новую оптику с функцией прогнозирования.

Материалы по теме Автомобили сообщают друг другу об опасностях на дороге

Вождение в темноте может вызывать стресс, особенно если путь пролегает по незнакомым извилистым дорогам. Поэтому Ford работает над новой технологией для повышения комфорта и безопасности при вождении в сумерках и ночью.

Система освещения Ford подключается к автомобильной навигационной системе и направляет фары в зависимости от маршрута впереди. Система подсвечивает углы и повороты, которые в противном случае могут быть не видны, пока водитель не подъехал достаточно близко.

Сейчас инженеры Ford тестируют новую интеллектуальную систему фар, которая использует самую современную картографическую технологию и данные GPS в реальном времени для прогнозирования направления фар автомобиля. Система также может обнаружить людей, скрытых в темноте. Велосипедист на повороте дороге может быть не виден приближающимся транспортным средствам. Интеллектуальные фары Ford осветят поворот, вытащив «сюрпризы» из углов в темноте, прежде чем водитель свернет.

«Технология прогнозирующего освещения, которую мы сейчас разрабатываем, однажды сделает вождение в темноте настолько простым, что водитель будет ориентироваться как днем», — говорит Майкл Кохерр, инженер по исследованиям освещения, Ford of Europe.

Если данные о местоположении недоступны в пути, система использует технологии поворота фар на основе камеры и угла поворота, чтобы продолжать освещать маршрут наилучшим образом, пока сигналы местоположения GPS снова не будут получены.

А это просто любопытная самоделка: автовладелец установил на Ford Crown Victoria двигатель от танка.



Фото: Ford