Кроме десяти гоночных заездов уровня чемпионата и Кубка России, для посетителей обещаны гоночные симуляторы, радоуправляемые модели, прокатный картинг и многое другое.

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Второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) в Нижегородской области, запланированный к проведению 19–20 июня совместно с «Фестивалем скорости», смогут посетить зрители — об этом сообщила пресс-служба гоночной серии.

В рамках спортивного уик-энда на трассе «Нижегородское кольцо» близ города Богородска состоятся десять заездов в семи классах кольцевых гонок, включая международный зачет Туринг (TCR Russia) и зачет суперкаров SMP GT4 Russia. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов.

Коронавирусная инфекция продолжает представлять опасность, поэтому правила проведения массовых мероприятий устанавливают региональные власти. По счастью, нижегородский этап смогут посетить болельщики — разумеется, соблюдая все меры предосторожности», — сказал руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.

Помимо наблюдения за гонками, гостям фестиваля будут предложены гоночные симуляторы, трассы радиоуправляемых моделей, прокатный картинг, заезды на Segway, эстафеты на сидячем самокате sitstep, дрифт-такси, викторины, розыгрыши призов, а также анимация и аквагрим для детей.

Продажа билетов по цене 300 рублей уже открыта, на входе на автодром в день мероприятия цена составит 500 рублей; дети до 7 лет в сопровождении возрослых пройдут бесплатно. Кроме того, будет вестись трансляция по каналам «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета», а также на YouTube-канале СМП РСКГ.

Еще один автоспортивный фестиваль, который смогли посетить зрители — это Truckfest-2021, состоявшийся в конце мая и показавший, помимо всего прочего, КАМАЗ «Халк» и драг-рейсинг на тягачах.

Фото: СМП РСКГ