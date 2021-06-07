Volkswagen будет выпускать турбомоторы в Калуге

В проект инвестируют 6 млрд рублей, но произойдет это через три года.

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В 2024 году Volkswagen году запустит производство современных турбированных двигателей 1.4 TSI в Калужской области. Соглашение об этом подписали генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Штефан Меха и губернатор Калужской области Владислав Шапша на Петербургском международном экономическом форуме.

В увеличение и адаптацию мощностей завода Фольксваген инвестирует 6 млрд рублей.

Мощность двигателя составит 150 л. с.

До сих пор на калужском заводе выпускали только четырехцилиндровые атмосферные моторы 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. Их устанавливают на автомобили Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia. Выпуск нового мотора позволит нарастить максимальную мощность по выпуску ДВС в Калуге с нынешних 150 тыс. шт. до 240 тыс. штук в год.

В 2019 году в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом Volkswagen обещал углубить локализацию выпускаемых в России автомобилей.

Моторный завод концерна Volkswagen, расположенный рядом с калужским автосборочным предприятием, открыли сентябре 2015 года.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС



