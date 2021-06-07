Подорожали почти все модели Kia

У большей части автомобилей корейского бренда цены выросли на 10–150 тыс. рублей.

Материалы по теме Подорожал Rio и еще десять моделей Kia

Автомобили в России продолжают понемногу расти в цене каждый месяц. Очередное подорожание настигло и бренд Kia: по 20 тыс. руб. прибавили модели Ceed, Ceed SW, ProCeed, Cerato, Picanto, Rio, Rio X и Soul, показал традиционный мониторинг цен сайта Цена Авто.

Комплектации кроссовера Sportage: GT Line, Luxe + Black Edition, Premium Black Edition — подорожали на 10–30 тыс. руб., теперь цена модели стартует от 1 794 900 рублей.

Фастбек Stinger «потяжелел» на 50 тыс. руб., а кроссвэн Carnival прибавил сразу 100 тыс. рублей. Наибольший разброс в динамике подорожания отмечен у внедорожника Mohave — от 70 тыс. до 150 тыс. рублей.

Не изменились цены на модели К900, Seltos и Sorento.

Предыдущее повышение цен на автомобили Kia было зафиксировано в мае — в диапазоне от 10 тыс. до 100 тыс. руб., в зависимости от модели.

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