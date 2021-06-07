Сколько стоит самое дорогое в мире парковочное место

Этих денег хватило бы на дом, пару дорогих машин и еще бы осталось кое-что положить в банк под проценты.

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Самым дорогим городом в мире является, пожалуй, Гонконг, и он в очередной раз это доказал. На днях здесь было куплено самое дорогое парковочное место в мире — за 1,3 миллиона долларов (более 95 млн рублей). А все потому, что пространство здесь — бесценный ресурс, особенно если речь идет о самом престижном районе Гонконга — The Heights («Высоты»).

Цены формируют спрос и предложение — это известно всем: по мере роста цен спрос падает и наоборот. К сожалению, землю больше не производят, а значит она будет расти в цене постоянно, по мере повышения спроса.

«Покупайте землю — ее больше не производят!» — сказал Марк Твен еще в XIX веке.

Значит, если кто-то купил кусок земли размером метров 6 на 2 за 1,3 млн рублей, то он того стоит. Когда-нибудь потом, когда оно не будет нужно своему нынешнему владельцу, тот сможет очень выгодно перепродать его за гораздо большую сумму.

Мировой рейтинг самых дорогих платных парковок мы опубликовали здесь.

Фото: Unsplash