Водитель сжег мотор Lamborghini, пытаясь сделать шашлык у выхлопной трубы

И заплакал спорткар кровавыми слезами... Ну то есть треснул пластиковый бачок с охлаждающей жидкостью, и красный антифриз залил пол подземного гаража.

Можно ли зажарить шашлык от выхлопной трубе работающего Lamborghini Aventador? Такой эксперимент решили провести в Китае несколько молодых людей. И, похоже, теперь кому-то придется долго ходить пешком.

Один парень держал кусок мяса рядом с выхлопной трубой автомобиля, в то время как другой давил на педаль газа, расположившись на сиденье водителя.

Комбинации слишком длительного открытия дроссельной заслонки в неподвижном состоянии и недостаточного охлаждения мотор не выдержал. Хотя неясно, почему в данном случае не сработала защита от перегрева.

В результате взрыв, повалил дым, лопнул бачок с охлаждающей жидкостью, и красная лужа антифриза растеклась по полу. Хорошо еще, что не случился пожар — действие явно происходит на подземной парковке. Поскольку все это демонстративно снималось на видео, рискнем предположить,что это был очередной стрим местного блогера.

На бывшем АЗЛК с апреля этого года началось производство деталей для Ferrari и Lamborghini.

Видео: YouTube