Водитель сжег мотор Lamborghini, пытаясь сделать шашлык у выхлопной трубы — журнал За рулем

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Водитель сжег мотор Lamborghini, пытаясь сделать шашлык у выхлопной трубы

И заплакал спорткар кровавыми слезами... Ну то есть треснул пластиковый бачок с охлаждающей жидкостью, и красный антифриз залил пол подземного гаража.

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Можно ли зажарить шашлык от выхлопной трубе работающего Lamborghini Aventador? Такой эксперимент решили провести в Китае несколько молодых людей. И, похоже, теперь кому-то придется долго ходить пешком.

Один парень держал кусок мяса рядом с выхлопной трубой автомобиля, в то время как другой давил на педаль газа, расположившись на сиденье водителя.

Комбинации слишком длительного открытия дроссельной заслонки в неподвижном состоянии и недостаточного охлаждения мотор не выдержал. Хотя неясно, почему в данном случае не сработала защита от перегрева.

В результате взрыв, повалил дым, лопнул бачок с охлаждающей жидкостью, и красная лужа антифриза растеклась по полу. Хорошо еще, что не случился пожар — действие явно происходит на подземной парковке. Поскольку все это демонстративно снималось на видео, рискнем предположить,что это был очередной стрим местного блогера.

Видео: YouTube

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Отзывы о Lamborghini Aventador (1)

Lamborghini 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет (касательно реплики)

Недостатки:

Вся конструкция (кастельно реплики)

Комментарий:

О реплике автомобиля которая собрана в "мастерской" (смех) Тимура Абдульманова. Да это у него даже на мастерскую не похоже, гараж засранный, машина собрана из кусков говна на коленке, чего смеяться то...

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