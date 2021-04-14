На бывшем АЗЛК делают детали для Ferrari и Lamborghini

40% произведенных компонентов для премиальных машин отправят на экспорт.

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Производство деталей для авто премиальных марок запустило отечественное предприятие «Композит», резидент особой экономической зоны «Технополис „Москва“». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.Речь о карбоновых компонентах экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini и Mercedes-Benz. Компания освоила передовые технологии, имеет необходимое оборудование и может выпускать детали на уровне крупных автомобильных концернов.

НПО «Композит» за 10 лет собирается инвестировать в площадку более 80 млн рублей. Предприятие способно выпускать продукцию не только для автопрома, но и для судостроения, робототехники, аэрокосмической промышленности, то есть может охватить те сферы, где требуются легкие и особо прочные детали.

«В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества», — подчеркнул генеральный директор НПО «Композит» Михаил Филимонов.

Особая экономическая зона «Технополис „Москва“» включает пять площадок общей площадью 223,3 га: одна находится в Печатниках и четыре в Зеленограде — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В настоящий момент на территории зоны работает более 180 высокотехнологичных компаний.

Произведенный в России Renault Duster также направится на экспорт.

Фото: АГН Москва/Unsplash