Инспекторам разрешат останавливать машины с мигалками

Министерство внутренних дел прописало требования по остановке автомобилей с мигалками. В частности, такой автомобиль могут остановить, если есть данные о причастности водителя или пассажиров к совершению ДТП.

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В МВД прописали требования к остановке автомобилей с включенными специальными световыми сигналами. Об этом говорится в пункте 69 проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Транспортное средство с включенными специальными световыми или звуковыми сигналами может быть остановлено в случаях наличия данных о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения или преступления, использовании транспортного средства в противоправных целях, проведения соответствующих мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий», — говорится в документе.

После разбирательства в ситуации и отсутствии оснований для задержания инспектор разрешает дальнейшее движение транспортного средства.

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Напомним также, что в начале года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому владельцы спецтранспорта освобождаются от штрафов за нарушения ПДД, если на автомобиле включены синие мигалки.

По ПДД водители такого транспорта, выполняя срочное служебное задание, имеют право нарушать некоторые правила дорожного движения, в том числе превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофора. При этом водители обязаны убедиться в безопасности такого маневра. Однако нарушения все равно фиксируют дорожные камеры, и собственникам транспорта приходят штрафы.

Автомобили ГИБДД и инспекторы в форме должны быть «отчетливо видны участникам дорожного движения», говорится в приказе МВД.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС