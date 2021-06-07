Инспекторам ДПС приказали держаться на виду

Автомобили ГИБДД и инспекторы в форме должны быть «отчетливо видны участникам дорожного движения».

Материалы по теме 5 недорогих машин — их не останавливает ГИБДД

Мы уже писали о том, что согласно новому проекту приказа МВД инспекторы смогут вести скрытый надзор, но при условии работы на автомобиле без цветографической схемы, а также в штатском. В случае же, если сотрудники ГИБДД одеты в форму и работают на патрульном автомобиле, им следует находиться в зоне видимости водителей в момент нарушения ими правил дорожного движения. Таким образом, ДПС запретят прятаться от водителей намеренно.

«При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля, имеющего специальную цветографическую схему, его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы патрульный автомобиль или сотрудник был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения», — приводит цитату из приказа МВД ТАСС.

Отдельно в проекте приказа уточняется, что инспекторам запрещено намеренно создавать помехи для распознавания патрульных автомобилей, закрывая цветографические схемы и проблесковые маячки на крыше машин.

Почему водителей останавливают без причины? Ответ ГИБДД на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Александр Манзюк/ТАСС