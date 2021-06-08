Дети за рулем стали участниками почти 50 ДТП

И это только в этом году! В таких авариях погибли шесть человек, пострадали 43.

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Всего в России с начала 2021 года произошло 49 ДТП с детьми-водителями в возрасте до 16 лет, из них 34 случились по неосторожности несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции РФ.

В таких автоавариях погибли шесть человек, пострадали 43. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество ДТП с детьми за рулем сократилось на 36%, но количество жертв выросло в три раза. Число пострадавших в автоавариях с детьми-водителями за четыре месяца текущего года стало меньше на 40%, чем в 2020 году.

Всего же начала года на дорогах России погибли более 150 детей, в том числе дети-пассажиры, дети-пешеходы и дети-водители.

Антипримером ДТП с несовершеннолетним водителем может служить авария в Новочеркасске Ростовской области, которая произошла 18 апреля этого года. Автомобиль Hyundai, в котором находились шестеро нетрезвых подростков, врезался в дерево. Компания отмечала день рождения одного из школьников, а подростку, который был за рулем, было всего 14 лет. Все ребята погибли.

Впрочем, такое бывает не только у нас: в США две девочки 14 и 15 лет устроили покатушки на родительской Тесле с автопилотом.



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