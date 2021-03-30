Tesla манит: подростки устроили покатушки на автопилоте

Прав у девчонок вообще не было из-за юного возраста, зато была родительская Тесла, взять ключи от которой не составило труда.

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Автопилот Теслы — довольно совершенная система, но в ее нынешнем виде она не может и не должна использоваться без участия водителя. Что еще раз показал случай с двумя подростками.

Это произошло 26 марта в Палм-Кост (Флорида, США). По сообщению шерифа округа, офицеры остановили Tesla Model 3, которая ехала не по той стороне дороги. После того как они остановили машину, выяснилось, что внутри были только две девочки 14 и 15 лет, которые не только не умели водить автомобиль (и слишком юны для получения лицензии), но и что за рулем никого не было, они прекрасно устроились на пассажирских сиденьях. При остановке Тесла еще и ударилась о полицейскую машину, правда, несильно.

Подростки уверяли, что Tesla прекрасно ехала сама. Позже выяснилось, что они из Чарльстона (Южная Каролина) и проехали почти 563 км, а ключи от машины потихоньку стащили у родителей.

Шустрые девчонки были вынуждены провести ночь в Департаменте по делам детей и семьи Флориды, пока их не забрали родители. Их оштрафовали за вождение без прав, но решать эту проблему придется, понятно, взрослым. Полицейской машине не было нанесено повреждений, но на ремонт Tesla потребуется около 300 долларов.

Шериф Рик Стейли прокомментировал инцидент следующим образом: «Этим детям очень повезло, что никто не пострадал и их действия не имели более серьезных последствий. Не важно, ведете ли вы „умную“ машину или обычную, вождение без прав по-прежнему является нарушением закона. Я надеюсь, что девочки извлекли урок, и рад, что все обошлось именно так».

В этом случае Teslacam зафиксировала ограбление на шоссе, это поможет найти злоумышленников.



Фото: офис шерифа округа Флаглер