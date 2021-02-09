Ограбление по-американски. Но мимо проезжала Tesla

Teslacam зафиксировала ограбление на шоссе, это поможет найти злоумышленников.

Автомобили Tesla — неплохое подспорье для полиции в плане сбора доказательной базы. Это прекрасно демонстрирует случай ограбления в Сан-Франциско (Калифорния, США).

Автор ролика и по совместительству владелец Теслы рассказал, что ехал на автопилоте, когда увидел, что черный Honda Accord наехал на сплошную полосу, пытаясь вырулить на съезд с автострады. Он вплотную подъехал к поворачивающему Toyota Prius, из машины выскочил парень, быстро разбил заднее окно Приуса, вытащил сумку с дорогой фотоаппаратурой, и Хонда умчалась. Все это произошло очень быстро, в движущемся потоке посреди съезда с автострады. И если бы все это тщательно не зафиксировала TeslaCam (встроенный видеорегистратор), искать преступников было бы бесполезно. Их практически никто и не видел.

Владелец Теслы пришел на помощь пострадавшим (мужчине и женщине) и объяснил, что у него есть видео, где зафиксированы все обстоятельства происшествия, этого достаточно, чтобы подать заявление в полицию. Поскольку камеры у электрокара есть не только спереди, но и сзади, удалось увидеть и предшествовавший ограблению момент. Заметно, что Honda какое-то время преследовала Prius, а потерпевший не обратил на это внимание.

В комментариях люди усомнились, не постановка ли это, почему воришка действовал так, словно знал, где лежит сумка и что в ней дорогая техника. Автор видео объяснил, что эти люди делают видео для рекламы недвижимости и только что закончили съемку на улице, сложили технику в кофр и направлялись домой, а злоумышленники, вероятно, это увидели и последовали за ними, поджидая, когда предоставится удобный момент для кражи.

«Северная Америка превращается в Южную Африку», — с грустью заметил один из ютуберов, просмотревших это видео.

Этот владелец Теслы дает советы, как заработать с помощью автомобиля. И это только начало серии увлекательных видео.

Видео: YouTube