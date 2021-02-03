Владелец кроссовера дает советы, как на нем заработать

Сначала он занялся на своем Tesla Model уборкой снега и показывает, что это совсем просто.

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Американец Стив Сассеман из Аризоны решил продемонстрировать, как можно заработать на своем кроссовере Tesla Model Y. На штатный фаркоп он установил отвал для уборки снега и размещает объявления, предлагая свою помощь. В комментарии к видео он пишет, что собирался купить отвал для своего CyberTruck, но модель все еще не вышла, поэтому он становил устройство SnowSport на свою Model Y.

В видео он рассказывает о своем канале под названием «Доход Tesla» и готов поделиться всеми способами «отбить» 75 000 долларов, потраченных на электрокар.

Снегоуборкой можно заработать, но тут погода диктует свои права, должно выпасть много снега, чтобы это оказалось рентабельным. Еще он считает, что его автомобиль может быть неплохим отелем на колесах, задние сиденья раскрадываются во вполне удобную кровать, на которой можно переночевать день или два и таким образом сэкономить на отеле. А еще летом он собирается пахать землю с помощью своего кроссовера, вот только надо дождаться подходящей погоды.

Кроме того, обещает продемонстрировать еще один загадочный способ заработка, о котором никто не знает, но который может тать самым прибыльным из всех! Так что продолжение следует...

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Видео: YouTube