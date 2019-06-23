Можно ли вспахать огород «уазиком»? Эксперимент

Веселые ребята из «Гаража 54» решились на очередной «тюнинг» с сельскохозяйственным уклоном. На этот раз они решили потрафить дачникам.

Летом приходится долго и нудно вскапывать землю лопатой, а что, если попробовать ускорить процесс с помощью самодельного культиватора? Умельцы из «Гаража 54» сняли колеса со старенького «уазика» и поставили его на импровизированные диски с наваренными уголками. По их задумке, автомобиль, оснащенный такими плугами, должен был вспахать землю. В теории все вроде бы логично, но что-то пошло не так. То ли земля попалась слишком твердая, то ли не до конца рассчитали. Чем все это закончилось, увидите сами.

Видео: YouTube