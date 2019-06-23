Можно ли вспахать огород «уазиком»? Эксперимент

Летом приходится долго и нудно вскапывать землю лопатой, а что, если попробовать ускорить процесс с помощью самодельного культиватора? Умельцы из «Гаража 54» сняли колеса со старенького «уазика» и поставили его на импровизированные диски с наваренными уголками. По их задумке, автомобиль, оснащенный такими плугами, должен был вспахать землю. В теории все вроде бы логично, но что-то пошло не так. То ли земля попалась слишком твердая, то ли не до конца рассчитали. Чем все это закончилось, увидите сами.
- До этого умельцы из «Гаража 54» поставили ВАЗ на колеса из люков.
- Оснастили автомобиль 20 подушками безопасности.
- И установили в Жигули конструкцию из множества батареек от смартфонов.
Видео: YouTube
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