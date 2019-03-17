Умельцы проекта «Гараж 54» установили в Жигули конструкцию из множества батареек от смартфонов. Задача — понять, заведется автомобиль или нет?

Очередной эксперимент провели в «Гараже 54», и по стилистике он ровно попадает в русло их обычных «приколов». На этот раз умельцы собрали 100 литий-ионных батарей от мобильных телефонов с силой тока порядка 10 ампер, спаяли их и получили подобие мощного автомобильного аккумулятора. Батарейки, правда, пришлось чуть переделать, убрав из них защиту от перегруза, чтобы каждая смогла на пике отдать большой ток, и соединить так, чтобы получить нужные напряжение и ток. Стартер на тестовом автомобиле — самый простой, жигулевский.

Все это «хозяйство» установили в багажник, вывели туда провод и стали заводить двигатель. В какой-то момент показалось, что вся конструкция взлетит на воздух, но обошлось. Эксперимент прошел удачно, если не считать дыма в местах спайки и раскаленных местами докрасна банок. При этом удалось 9 раз завести автомобиль, так что результат достигнут!

Правда, если посчитать расходы, окажется, что обошлась эта конструкция как несколько хороших автомобильных аккумуляторов.

Теперь пользователи подсчитывают, сколько же потребуется батареек, чтобы завести КАМАЗ?

Видео: YouTube