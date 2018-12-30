Опыты над автомобилями: что будет, если одновременно сработают 20 подушек безопасности?

Блогеры YouTube-канала «Гараж 54» не устают бодрить подписчиков. На этот раз в сфере внимания — подушки безопасности, которых, правда, сработало ну очень много.

Блогеры решили примерно прикинуть объем салона и сделать так, чтобы объем раскрытых подушек в два раза превзошел салонный. Но, видимо, просчитались, подушек следовало брать штук 50, а не 20. Хотя и раскрытая «двадцаточка» выглядела довольно эффектно. Особенно развеселила блогеров подушка от Приоры, на которой выведен круг для лица — видимо, в него нужно точно «вписаться», чтобы достичь нужного результата.

Ну а результат эксперимента, как обычно, — раскуроченный автомобиль: выгнутые рамки дверей и сами двери, выбитый люк и лобовое стекло. По меркам «Гаража 54», все прошло гладко.

Видео: YouTube