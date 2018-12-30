Опыты над автомобилями: что будет, если одновременно сработают 20 подушек безопасности?

Блогеры решили примерно прикинуть объем салона и сделать так, чтобы объем раскрытых подушек в два раза превзошел салонный. Но, видимо, просчитались, подушек следовало брать штук 50, а не 20. Хотя и раскрытая «двадцаточка» выглядела довольно эффектно. Особенно развеселила блогеров подушка от Приоры, на которой выведен круг для лица — видимо, в него нужно точно «вписаться», чтобы достичь нужного результата.
Ну а результат эксперимента, как обычно, — раскуроченный автомобиль: выгнутые рамки дверей и сами двери, выбитый люк и лобовое стекло. По меркам «Гаража 54», все прошло гладко.
- До этого безбашенные испытатели пытались запустить двигатель на очистителе для монтажных пистолетов, лаке для волос «Прелесть», средстве от насекомых Combat и даже на аэрозоле WD—40.
- Среди других экспериментов, которые провел «Гараж 54», — Жигули с двумя рулями, суп из «классики» и полет с Окой на воздушном шаре.
Видео: YouTube
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