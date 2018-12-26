Лак для волос вместо бензина: новое испытание новосибирских блогеров

Очередной сумасбродной идеей удивил подписчиков YouTube-канал «Гараж 54». А что будет, если в качестве горючего использовать жидкости, которые «якобы горят»? Как при этом будет работать машина?

Подопытным «кроликом» стал старый автомобиль BMW, а вместо бензина во впускной коллектор по очереди подавали из баллончиков сжиженный газ, очиститель для монтажных пистолетов, лак для волос «Прелесть» ультрасильной фиксации, средство от насекомых Combat и на закуску — WD—40.

На сжиженном газе автомобилю удалось проехать всего 15 метров, жутко пахнущее средство — очиститель для монтажных пистолетов — сработало чуть лучше: машина поехала увереннее, удалось даже перейти на вторую передачу. Но абсолютным победителем стал лак «Прелесть» ультрасильной фиксации — машина на нем работает бодрее всего (с бензином, конечно, не сравнивали). Остальные участники шуточного теста никак себя не проявили и заслужили твердые двойки.

Вот такой на этот раз был эксперимент, кстати, довольно опасный — хоть окна автомобиля и были открыты, до возгорания было недалеко, чего, к счастью, не случилось. В общем, ребята начали проводить действительно рисковые опыты. Только бы, как пишет в комментариях один их пользователей, руки у них не дошли до «взрыва петарды в закрытом бензобаке».

Видео: YouTube