А на люках вместо колес ВАЗ поедет? Поехал!

Чего только за лайки не сделаешь, а потом мы удивляемся открытым колодцам на улицах…

Впрочем, умельцы из Гаража-54 утверждают, что тротуарные люки они честно купили, и нет оснований им не верить. А эксперимент вышел презабавный — в четырех тяжеленных чугунных крышках, килограммов по 25 каждая, просверлили отверстия для креплений, прикрутили крышки вместо колес к вазовской «восьмерке» и «подубасили».

Металл жутко скребет по асфальту, но автомобиль едет! Чудо-колеса протестировали еще и на грунтовой дорожке и в целом результатом остались довольны. Хотя водитель признается, что руль приходилось держать очень крепко, машина стала трудноуправляемой. Но при желании и пятаки на ней крутить можно, и другие выкрутасы выделывать. Впрочем, все в этом видео.

Фото, видео: YouTube