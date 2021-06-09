Красоток в календаре Pirelli снимет певец Брайан Адамс

Нас очередной раз хотят удивить, объединив в новом выпуске легенды искусство фотографии и музыку.

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Отметим, что Брайан Адамс — известный музыкант и рок-исполнитель. Фотографией он занимается давно, и поскольку в календаре The Cal™ будет объединена фотография и музыка, именно его выбрали фотографом календаря Pirelli на 2022 год. Впрочем, пока все держат в секрете: не раскрываются ни места съемки, ни имена людей, которых будут фотографировать для календаря, но на сайте издания обещают, что он станет событием года.

Радостной стала эта новость для поклонников культового издания — календарь Pirelli возвращается! Его выпуск был приостановлен в прошлом году в связи с COVID-19, весь бюджет проекта решили направить на борьбу с пандемией. Такое случалось всего несколько раз: в 1967 году, а затем с 1975 по 1983 годы из-за нефтяного кризиса.

Календарь Pirelli издают с 1964 года, выпуск 2022 года станет сорок восьмым по счету.

Брайан Адамс объединил свою рок-карьеру со страстью к фотографии в конце 90-х годов. В разные времена в объектив Брайана попадали сэр Мик Джаггер, Джон Бойега, Эми Уайнхаус, Наоми Кэмпбелл и многие другие, включая политиков, государственных деятелей и даже королеву Великобритании, которую он сфотографировал на ее золотой юбилей.

Работы рок-музыканта и фотографа попадали на страницы ведущих изданий, таких как Vogue, Vanity Fair, GQ и Harper's Bazaar, а также его собственный знаменитый художественный журнал Zoo. Кроме того, Брайан опубликовал ряд фотоальбомов своих работ.

Но в первую очередь Брайан Адамс певец и гитарист — его музыка за последние четыре десятилетия занимает лидирующие позиции музыкальных чартов более чем в 40 странах. Он был трижды номинирован на премию «Оскар», представлен в пяти номинациях на «Золотой глобус» и премию «Грэмми».

В 2021 году рок-музыкант выпустит свой 15-й альбом.

Календарь шинной компании Pirelli 2020 года вы найдете здесь.

Фото: Pirelli