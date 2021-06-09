Автомобиль принцессы Дианы выставили на торги

Этот Ford Escort принц Уэльский подарил принцессе Диане за два месяца до свадьбы — в мае 1981 года.
Теперь он продается, начальная цена лота — от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов (3–4 млн рублей), автомобиль будет выставлен на распродаже антиквариата и предметов изобразительного искусства аукционным домом Reeman Dansie в Эссексе 29 июня.
У машины оригинальная регистрация, 83 000 миль пробега (134 тыс. км), он сохранил свое первоначальное лакокрасочное покрытие и обивку.
Нынешняя хозяйка является большой поклонницей принцессы Дианы и настолько дорожила автомобилем и его королевской историей, что хранила его королевское происхождение в секрете даже от своих друзей. Почему она решила продать его, остается тайной, как и ее имя.
Пресс-секретарь аукционного дома заявила, что королевское происхождение автомобиля подтверждено множеством фактов вплоть до регистрационного номера и множества фотографий принцессы Дианы в этой машине.
На капоте автомобиля установлена копия фигурки серебряной лягушки, подаренной принцессе ее сестрой, леди Сарой Спенсер. Талисман в шутку должен был напоминать о сказочном поцелуе красивой девушки, который в силах превратить лягушку в принца.
Этот Ford Escort принцесса использовала вплоть до августа 1982 года.
Леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.
- Супруг королевы Великобритании, принц Филипп, отправился в последний путь на особом Land Rover.
Фото: Reeman Dansie's и Zuma\TASS, instagrame