Автомобиль принцессы Дианы выставили на торги

Ford Escort 1981 года выпуска, подаренный принцессе Уэльской Диане на помолвку, нынешняя тайная владелица хранила в течение 20 лет.

Этот Ford Escort принц Уэльский подарил принцессе Диане за два месяца до свадьбы — в мае 1981 года.

Теперь он продается, начальная цена лота — от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов (3–4 млн рублей), автомобиль будет выставлен на распродаже антиквариата и предметов изобразительного искусства аукционным домом Reeman Dansie в Эссексе 29 июня.

У машины оригинальная регистрация, 83 000 миль пробега (134 тыс. км), он сохранил свое первоначальное лакокрасочное покрытие и обивку.

Нынешняя хозяйка является большой поклонницей принцессы Дианы и настолько дорожила автомобилем и его королевской историей, что хранила его королевское происхождение в секрете даже от своих друзей. Почему она решила продать его, остается тайной, как и ее имя.

Пресс-секретарь аукционного дома заявила, что королевское происхождение автомобиля подтверждено множеством фактов вплоть до регистрационного номера и множества фотографий принцессы Дианы в этой машине.

На капоте автомобиля установлена копия фигурки серебряной лягушки, подаренной принцессе ее сестрой, леди Сарой Спенсер. Талисман в шутку должен был напоминать о сказочном поцелуе красивой девушки, который в силах превратить лягушку в принца.

Этот Ford Escort принцесса использовала вплоть до августа 1982 года.

Леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Супруг королевы Великобритании, принц Филипп, отправился в последний путь на особом Land Rover.

Фото: Reeman Dansie's и Zuma\TASS, instagrame