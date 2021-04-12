Принц Филипп отправится в последний путь на особом Land Rover — журнал За рулем

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Принц Филипп отправится в последний путь на особом Land Rover

9 апреля красавец моряк, супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни. Оказалось, он заранее позаботился о своих похоронах.

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За два месяца до своего 100-летия, к которому готовилась королевская семья, герцог неожиданно стал думать о своих похоронах. Словно чувствовал, что вековой юбилей ему отпраздновать не придется. Ранее он приложил руку к разработке нестандартного Land Rover, который 17 апреля доставит его к месту последнего упокоения во Фрогмор-Гарденс на территории Виндзорского замка.

Катафалк представляет собой модифицированный автобус Defender 130 Gun Bus, который был доставлен во дворец в 2016 году, второй экземпляр автомобиля находится в резерве.

Полностью перестроенный 130 Defender Gun Bus доставили герцогу Эдинбургскому для использования в одной из усадеб, сообщила Foley Specialist Vehicles в Facebook, Эта компания с 1966 года специализируется на модификации автомобилей Land Rover. Внедорожник для королевской особы построен на оцинкованном шасси, его корпус собран вручную. Автомобиль окрашен в темно-зеленый цвет.

Land Rover Defender 130 Gun Bus, используемый британской армией, находит различное применение в вооруженных силах. Это большой автомобиль с множеством потенциальных вариантов и опций.

Land Rover, как бренд, имеет давние отношения с королевской семьей. Отцу королевы Елизаветы Георгу IV в 1948 году подарили сотый Land Rover. Кстати, королева никогда не сдавала экзамен по вождению. Она единственная жительница Великобритании, которой разрешено водить машину без прав.

  • В январе 2019 года супруг королевы Великобритании попал в аварию в Сандрингемском районе графства Норфолк. Через некоторое время герцог Эдинбургский принял решение добровольно отказаться от своих водительских прав.

Фото: Foley Specialist Vehicles/Facebook

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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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