Принц Филипп отправится в последний путь на особом Land Rover

9 апреля красавец моряк, супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни. Оказалось, он заранее позаботился о своих похоронах.

За два месяца до своего 100-летия, к которому готовилась королевская семья, герцог неожиданно стал думать о своих похоронах. Словно чувствовал, что вековой юбилей ему отпраздновать не придется. Ранее он приложил руку к разработке нестандартного Land Rover, который 17 апреля доставит его к месту последнего упокоения во Фрогмор-Гарденс на территории Виндзорского замка.

Катафалк представляет собой модифицированный автобус Defender 130 Gun Bus, который был доставлен во дворец в 2016 году, второй экземпляр автомобиля находится в резерве.

Полностью перестроенный 130 Defender Gun Bus доставили герцогу Эдинбургскому для использования в одной из усадеб, сообщила Foley Specialist Vehicles в Facebook, Эта компания с 1966 года специализируется на модификации автомобилей Land Rover. Внедорожник для королевской особы построен на оцинкованном шасси, его корпус собран вручную. Автомобиль окрашен в темно-зеленый цвет.

Land Rover Defender 130 Gun Bus, используемый британской армией, находит различное применение в вооруженных силах. Это большой автомобиль с множеством потенциальных вариантов и опций.

Land Rover, как бренд, имеет давние отношения с королевской семьей. Отцу королевы Елизаветы Георгу IV в 1948 году подарили сотый Land Rover. Кстати, королева никогда не сдавала экзамен по вождению. Она единственная жительница Великобритании, которой разрешено водить машину без прав.

В январе 2019 года супруг королевы Великобритании попал в аварию в Сандрингемском районе графства Норфолк. Через некоторое время г ерцог Эдинбургский принял решение добровольно отказаться от своих водительских прав.



Фото: Foley Specialist Vehicles/Facebook