Огромный квадроцикл Росомаха: что может наша техника (видео)

Высота колес — больше метра, клиренс — под 50 сантиметров, двигатель — от Тойоты, коробка — автомат.

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Российская техника под брендом «Росомаха» позиционируется как семейство снегоболотоходов, но по виду и компоновке она больше всего напоминает квадроцикл — с поправкой на просто исполинские размеры. Флагманская модель Extreme Plus весит тонну, имеет 3,1 метра в длину и 1,7 метра в высоту.

При этом высота колес — 1,3 метра. У этой машины клиренс в 48 сантиметров и очень широкие возможности на бездорожье.

Росомаха уже успела засветиться на нескольких крупных выставках и разойтись сотнями экземпляров по всей России — такие машины пришлись по душе любителям охоты, рыбалки и активного отдыха. Всего в линейке пока три модели (Standart, Extreme и Extreme Plus), различающиеся габаритами, характеристиками и ценой — прошлогоднее видео от дилера не претендует на точность цифр (расценки могли немного поменяться), но общее представление дает.

Модели Standart и Extreme комплектуются бензиновыми двигателями Toyota Corolla (1NZ-FE) объемом 1,5 литра и мощностью 109 л.с. Коробка передач — родная тойотовская АКП. На тест-драйв Youtube-канала «808» попала средняя модель — Extreme. Ведущие мосты в самой младшей модели — от Suzuki Jimny, в двух старших, включая ту, что вы видите в кадре, — от Land Cruiser Prado.

А вот в топ-модели Extreme Plus и двигатель применен уже другой — 2-литровый Toyota 1ZZ-FE мощностью 120 л.с. Все движки контрактные из Японии — производство Росомах находится в Тюмени, что объясняет выбор агрегатной базы, — но производитель гарантирует пробег каждого мотора до 100 тысяч километров и высокую надежность.

Недавно мы познакомились с еще одной интересной отечественной разработкой для бездорожья — вездеходом ТРОМ.

Фото: @rosomaha_servis





Видео: Youtube / AL-KASH TV, 808