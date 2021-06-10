Выбор шире: дилерам дадут больше денег на закупку машин

РГС Банк, банк для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса, увеличил лимит кредитования мультибрендовой группе «Авилон» — до 4,1 млрд рублей. Деньги ретейлу необходимы на пополнение оборотных средств и приобретение новых автомобилей. Кроме того, Группа выполняет государственные и муниципальные контракты на закупку машин.
В Группе «Авилон» сегодня продаются автомобили 30 марок, в том числе премиальных. По итогам 2020 года мультидилер продал более 32 179 автомобилей, а кредиты помогут активно развивать новые направления деятельности и совершать успешные сделки.
В свою очередь, РГС Банк подтвердил статус специализированного банка для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Банк для автомобилистов основан в 1994 г. и входит в группу «Открытие». Кредиты банка доступны автомобилистам в 90 городах в 64 субъектах России.
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