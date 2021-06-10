Новый Land Cruiser: 5 главных отличий от старого

Сочетание алюминия и стали в кузове, V6 вместо V8, уменьшенные топливные баки... «Крузак» уже не тот?

Новый Land Cruiser, несмотря на использующуюся платформу TNGA, доселе присущую лишь кроссоверам и легковушкам, сохранил серьезные внедорожные возможности предшественника. Правда, теперь в Toyota называют его не внедорожником, а вседорожником — как бы намекая, что этот автомобиль и на твердом покрытии должен быть хорош.

Традиционные покупатели этих машин, впрочем, прекрасно знают, что и в прежнем воплощении «курзак» является машиной, которую стоит использовать не только (и не столько) на бездорожье. И все же, несмотря на сохранение породы, изменений у нового флагмана по сравнению с «двухсоткой» немало. Ниже приводим ключевые.

1. Рама и кузов

Рама Land Cruiser 300 новая, и главная отличительная черта — в сокращении усилителей и точек сварки; это сделано во имя снижения веса. Но гораздо больше удалось отыграть на кузовных панелях: теперь лицевые панели дверей, передние крылья, капот и крыша сделаны из алюминия. Итог — минус 200 кг на раме и кузове. А вот снаряженная масса (как и габариты) осталась примерно той же; все сэкономленные килограммы пошли на новое оборудование.

2. Двигатели

Как и предполагалось, бензиновый и дизельный V8 ушли в прошлое. При этом предложенные на замену турбовые V6, сочетающиеся с 10-ступенчатым автоматом, станут мощнее: 3,3-литровый дизель, который появится у нас не сразу, развивает 299 л.с. (против 249 л.с.), а бензиновый 3,5-литровый, которым новые «крузаки» для России комплектуются уже сейчас, выдает 415 л.с., (против 309 л.с.).

3. Топливные баки

Заправлять этот движок предстоит исключительно бензином АИ-95, который помещается, как и прежде, в двух баках, а вот объемы их изменились: ранее было 90 и 45 литров, а теперь — 80 и 30 литров. При этом в Тойоте заявляют, что уменьшение запаса топлива не скажется на дальнобойности — из-за более экономичных двигателей.

4. Подвеска

Версий с пневмоподвеской больше не будет, она осталась в прошлом. Вместо нее в топ-версиях у нового поколения применяются адаптивные амортизаторы и пружины, а в комплектациях попроще ставятся, как и раньше, пружины в сочетании с обычными амортизаторами.

5. Колеса и тормоза

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На новых машинах базовой версии будут стоять 18-дюймовые колеса, и они стали уже: 265/55 R18 против 285/60R18 раньше. На топовых «трехсотках» в версии 70-Anniversary стоят 20-дюймовые колеса. Тормоза не изменились в размерах, но скорость подачи жидкости в рабочие цилиндры увеличена — это должно ускорить реакцию автомобиля на торможение.

Пока это лишь теория, но уже скоро машина окажется у нас на тест-драйве, где мы сравним все «бумажные» данные с реальными ощущениями. А пока знакомимся с Land Cruiser 300 подробнее и изучаем 10 главных фишек, которые в нем появились.

Фото: Toyota