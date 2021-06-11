VW представил новое поколение Multivan

T7 будет предлагаться с тремя двигателями и одной безальтернативной коробкой передач, а также с гибридной силовой установкой.

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Впервые за свою историю Multivan получил гибридную силовую установку eHybrid, состоящую из 1,4-литрового двигателя TSI и электрического 85-киловаттного мотора (116 л.с.). Суммарная мощность, которая передается на колеса через 6-ступенчатый робот, достигает 218 лошадиных сил. Литий-ионный аккумулятор емкостью 13 киловатт-часов установлен под полом фургона, а порт зарядки — с правой стороны.

Если электричество вам не по душе, то Multivan T7 можно будет купить с 1,5-литровым турбодвигателем TSI мощностью 136 л.с. или с более мощным 2-литровым турбодвигателем TSI мощностью 204 л.с.

Позже появится турбодизельная версия мощностью 150 л.с. Все эти моторы будут устанавливаться в паре исключительно с DSG7.

Multivan стал просторнее и вместительнее. Максимальный объем его багажника может достигать 4053 литров. Также салон получил улучшенные возможности трансформации благодаря новой модульной системе сидений, причем задние кресла могут сниматься, а средние поворачиваться на 180 градусов (как и прежде). Многофункциональный стол тоже имеет модульную конструкцию и перемещается вперед и назад по всему салону.

Автомобиль также получил панорамную стеклянную крышу (опция), 10,25-дюймовую панель прибором и мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном.

Салон выполнен в минималистском стиле, но не обижен современными технологиями. Автопроизводитель заявляет, что модель может оснащаться 34 различными системами безопасности, комфорта и помощи. Есть также система полуавтономного управления VW IQ.Drive.

Цены на новый Volkswagen Multivan T7 будут объявлены позже.

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Фото: Volkswagen