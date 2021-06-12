Казалось бы — неуклюжий дом на колесах, но остановить его оказалось непросто.

Погоня произошла в американском штате Огайо, и подобного не случалось очень давно. Дом на колесах угнал 24-летний мужчина и упорно вел его, пытаясь оторваться от полицейских, протискиваясь сквозь плотный трафик. Но и полицейские сдаваться не собирались.

Видно, что стены у кемпера раздвинуты, а следом за ним волочится провод. То есть угнан он был со стоянки. Постепенно погоня перемещается на узкие улочки, а затем и на чей-то задний двор. Полиция не отстает.

Погоня заканчивается тем, что угонщик Рэнди Шиффбауэр бросает дом на колесах и пытается сбежать. Полиция быстро задержала его благодаря кинологу.

Это не первый конфликт Шиффбауэра с властями из-за крупногабаритного автомобиля. В 2019 году он украл бульдозер с местной стройки. Тогда он проехался по улице Акрона штата Огайо, круша машины, а затем решил снести дом.

А этот угонщик решил уйти от погони, выпрыгнув из машины на ходу.

Фото, видео: Youtube