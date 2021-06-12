Из центра событий: видеорегистратор заснял крупную аварию

Вашему вниманию — видеоролик, максимально ярко показывающий, как быстро все может пойти не так во время обычного движения по магистрали.

В инциденте, заснятом видеорегистратором 7 июня на шоссе близ Сакраменто (Калифорния, США), пострадало пять человек, но к настоящему моменту жизнь каждого из них в безопасности, пишет Motor1. Камера оказалась максимально близко к эпицентру дорожной коллизии. При этом водитель авто, в котором стоит видеорегистратор, отделался лишь испугом — машина оказалась не задета.

В то же время вокруг нее происходит нечто, напоминающее сцену из фильма-катастрофы. Поначалу дорожная ситуация на шоссе выглядит совершенно обычной, но тут большой пикап из левой полосы начинает смещаться, желая перестроиться на пару полос вправо. Увы, в том месте, куда он целился, именно в это время начинают происходить не совсем объяснимые события, к тому же скрытые за массивной фурой.

Едущий впереди грузовик начинает также смещаться вправо, не замечая машину скорой помощи (к счастью, пациентов в ней не было), и отправляет ее в отбойник, а сам бьется в фуру — и в пикап, водитель которого решил перестроиться не в то место и не в то время. В дальнейшие события оказываются втянуты еще несколько автомобилей, а фура перевернулась набок, в мгновение ока полностью заблокировав пятиполосное шоссе. Еще раз отметим, что каким-то чудом обошлось без жертв. И напомним, что на дороге следует быть предельно собранным в любой момент.

В Нью-Йорке в ДТП-«паровозик» попали припаркованные машины.

Фото: Youtube / ABC10