В ДТП-«паровозик» попали припаркованные машины — так тоже бывает — журнал За рулем

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В ДТП-«паровозик» попали припаркованные машины — так тоже бывает

В аварии, произошедшей рано утром, пострадали три автомобиля.

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Камера видеонаблюдения зафиксировала это происшествие в деталях.

Произошла авария в 5:30 утра в Нью-Йорке (США). Одна из машин была клиентской, здесь располагается автомастерская. По крайней мере, можно будет доказать страховой компании, что машина клиента повреждена не в результате небрежного обращения.

Белый седан, вылетевший на перекресток на красный, стал причиной ДТП, но водитель предпочел скрыться с места происшествия. Впрочем, благодаря камерам найти его будет несложно. Второй участник аварии, судя по всему, остался дожидаться полицию.

Видео: YouTube

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