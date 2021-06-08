В аварии, произошедшей рано утром, пострадали три автомобиля.

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Камера видеонаблюдения зафиксировала это происшествие в деталях.

Произошла авария в 5:30 утра в Нью-Йорке (США). Одна из машин была клиентской, здесь располагается автомастерская. По крайней мере, можно будет доказать страховой компании, что машина клиента повреждена не в результате небрежного обращения.

Белый седан, вылетевший на перекресток на красный, стал причиной ДТП, но водитель предпочел скрыться с места происшествия. Впрочем, благодаря камерам найти его будет несложно. Второй участник аварии, судя по всему, остался дожидаться полицию.

Что бывает, если попробовать поджарить мясо у выхлопной трубы, демонстрирует это видео.



Видео: YouTube