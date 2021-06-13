У Lada Largus появилась «облегченная» версия — журнал За рулем

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У Lada Largus появилась «облегченная» версия

Без ММС с навигацией и поддержкой Android Auto и Apple Car Play машина подешевела на 20 000 рублей.

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АВТОВАЗ продолжает экспериментировать с оснащением своих моделей — у дилеров марки начали появляться 5-местные универсалы Lada Largus в комплектации Luxe Light, дополненные пакетом опций Prestige. Паблик Avtograd news разместил фотографию такой машины и ее прайс, присланный читателем.

Перечень опций в машине такой: кондиционер, мультируль, пакет шумоизоляции, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники всех дверей, обогрев руля и всех сидений (передних — трехуровневый), обогрев зеркал и лобового стекла, парктроник, датчики дождя и света, круиз-контроль, USB-розетка для задних пассажиров, две подушки безопасности, три подголовника задних сидений, крепления Isofix, противотуманки, ABS+EBD.

А вот такой мультимедийной системы, как у полноценной комплектации Luxe, — с 7-дюймовым дисплеем, навигацией и поддержкой Android Auto и Apple Car Play — у «Лайта» нет. Вместо нее — более простая, полагающаяся средней версии Comfort магнитола с поддержкой FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth и Hands free. Разумеется, исчезла из оснащения и камера заднего вида.

Для сравнения: версия Luxe / Prestige стоит 948 900 рублей, а новый вариант, который следует, видимо, именовать Luxe Light / Prestige, — 928 900 рублей. Пока эта комплектация отсутствует на официальном сайте производителя.

Напомним, что подобное решение появилось и на Весте: там из версии Comfort убрали магнитолу вовсе — и назвали это Comfort Light, объяснив изучением спроса.

Фото: АВТОВАЗ, ВКонтакте / Avtograd news

У Lada Largus появилась «облегченная» версия

Без ММС с навигацией и поддержкой Android Auto и Apple Car Play машина подешевела на 20 000 рублей.

У Lada Largus появилась «облегченная» версия — фото 1253643У Lada Largus появилась «облегченная» версия — фото 1253645У Lada Largus появилась «облегченная» версия — фото 1253644У Lada Largus появилась «облегченная» версия
У Lada Largus появилась «облегченная» версия

Без ММС с навигацией и поддержкой Android Auto и Apple Car Play машина подешевела на 20 000 рублей.

У Lada Largus появилась «облегченная» версия — фото 1253645У Lada Largus появилась «облегченная» версия — фото 1253644У Lada Largus появилась «облегченная» версия — фото 1253643У Lada Largus появилась «облегченная» версия

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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