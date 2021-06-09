Lada Vesta получила дешевую комплектацию Comfort Light

Комплектация стоит на полступеньки выше базовой. И в ней уже есть кондиционер.

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У седана и универсала появилась новая доступная комплектация, которая называется Comfort Light. Официально АВТОВАЗ не представлял это версию, но, по данным независимых источников, в автосалонах официальных дилеров Lada сейчас имеется около 350 автомобилей в этом исполнении.

Более того, у дилеров уже есть прайс-листы на новинку, и продажи этих автомобилей стартовали по цене от 793 900 рублей — столько просят за оснащенный по варианту Comfort Light седан, что на 11 000 рублей меньше, чем за комплектацию Comfort. От нее новая версия отличается отсутствием кнопок управления круиз-контролем и магнитолой на руле, а также, собственно, отсутствием самого головного устройства — вместо него на центральной консоли организована дополнительная ниша для мелочей.

Мы ввели новую комплектацию для удовлетворения возросшего спроса на автомобили LADA. Введена она временно в качестве тестовой, для изучения спроса на такую конфигурацию» — приводит комментарий пресс-службы АВТОВАЗа издание Лада.Онлайн.

Comfort Light стала второй по уровню оснащения комплектацией — базовая версия у Весты называется Classic, в ней также нет аудиосистемы, а кроме того, она лишена кондиционера и имеет механические задние стеклоподъемники.

А дорогие варианты Весты недавно получили новую мультимедийную систему EnjoY Pro.

Фото: Лада.Онлайн