АВТОВАЗ сравнил мультимедиа Lada EnjoY Pro с дорогим смартфоном (видео)

В числе неочевидных плюсов — глубокая интеграция с системами автомобиля.

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АВТОВАЗ рассказал о том, как шла разработка новой мультимедийной системы EnjoY Pro, которая весной 2021 года начала устанавливаться на модели Vesta и XRAY, а позднее может быть предложена и для Гранты. Инженеры компании гордятся проектом и называют его уникальным. Работа над новым мультимедийным комплексом шла в течение последних двух лет.

По уровню быстродействия разработчики сравнивают систему со смартфоном хорошего уровня — зависания и подтормаживания на ней практически исключены. Платформа здесь собственная, разработанная с нуля, а аппаратное обеспечение подобрано таким образом, чтобы соответствовать высоким требованиям партнера, компании Яндекс.

Еще один плюс — глубокая интеграция в автомобиль через CAN-шину. В частности, это позволяет отслеживать скорость для блокировки воспроизведения видео и глушить звук при срабатывании ЭРА-ГЛОНАСС.

В ближайшем будущем ожидаются обновления и дизайна интерфейса, и функционала системы. Напомним, система EnjoY Pro включает в себя сервисы Яндекс.Авто и поддерживает интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.

АВТОВАЗ начал продажи машин Vesta и XRAY, оснащенных EnjoY Pro, в апреле текущего года, минимальные цены моделей с такой системой — 856 900 и 887 900 рублей соответственно.

Видео: YouTube/НА ЗАВОДЕ