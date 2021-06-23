Infiniti представила новое поколение QX60

Семейный трехрядный кроссовер получил множество новых систем и стал больше ориентирован на пассажиров.

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Как заявили в компании, новый QX60 создавался с нуля, а понятие комфорта было переосмыслено с учетом развития современных технологий. К этому добавляются кожаные стеганые кресла и отделка под дерево, что делает салон уютнее.

Кроссовер оснащается 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 295 л.с., который работает в паре уже с 9-ступенчатым автоматом, а не вариатором. Интеллектуальная система полного привода является опцией.

В салоне появилась новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым интерактивным сенсорным экраном, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. Также салон оснащен 7-ю USB-портами для зарядки гаджетов.

QX60 сохранил два отдельных кресла во втором ряду, которые легко откидываются, открывая доступ на третий ряд сидений. Благодаря большим окнам и панорамному люку в крыше пассажиры имеют отличный обзор.

Все кресла в салоне стали удобнее, а передние сиденья не только имеют технологию «невесомости», но и оснащены функцией массажа.

Также была усовершенствована система помощи водителю ProPilot Assist. Теперь она получает информацию от навигатора Navi Link и может замедлять автомобиль в поворотах или при съезде с трассы. При этом система способна полностью останавливать автомобиль при необходимости.

Усовершенствованная система полного привода стала быстрее реагировать на пробуксовки и перенаправляет на задние колеса до 50% крутящего момента.

Кресла второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. Со сложенным третьим рядом объем багажника составляет 1178 литров (+23 л), а отсек под полом багажника был увеличен до 54,1 литра — на 21 литр больше, чем у предыдущего поколения.

Полноприводная версия нового QX60 может буксировать прицепы массой до 2,7 тонны, что на полтонны больше, чем раньше.

Длина автомобиля уменьшилась на 46 мм и составляет 5047 мм. Колесная база осталась неизменной — 2900 мм.

Продажи нового Infiniti QX60 должны начаться в конце 2021 года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.

Узнать больше о нынешнем поколении Infiniti QX60 вы можете здесь.

Фото: Infiniti