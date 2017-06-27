Обновленный Infiniti QX60: все изменения

Infiniti QX60 уже не пытается удержаться под трехмиллионной планкой — с точки зрения налогообложения он официально стал роскошью. Мультимедийка — по-прежнему его самое слабое место, хотя после очередного рестайлинга кроссовер и заговорил по-русски.

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После презентации рестайлингового кроссовера QX60 люди удивлялись: почему машина в комплектации с багажными рейлингами на крыше аж на 359 200 рублей дороже базовой версии, которую оценили в 2 999 000? Разница — только в рейлингах! Они золотые, что ли? Хитрость была в том, что машину формально удерживали под трехмиллионной планкой налога на роскошь.

С обновленным во второй раз QX60 фокус не прошел, и цена перевалила за три миллиона, потому от повышенной налоговой ставки не уйти. Но рейлинги уже в базе.

Биксеноновые фары обзавелись функцией High Beam Assist — это автоматическое переключение с дальнего света на ближний. Появилось три новых цвета кузова: насыщенный бордо Deep Bordeaux, темно-коричневый Mocha Almond и фиолетово‑черный Imperial Black.

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Наконец-то у Infiniti новый ключ I‑Key — непохожий на те, что использует Nissan.

Наконец-то, дизайнеры изменили форму чип-ключа, и теперь его не спутать с ниссановским брелоком. В США на брелоке есть четвертая кнопка — автопуск двигателя. На российских QX60 эта функция отсутствует, поэтому и кнопок три. У машин во всех комплектациях появилась отделка салона деревом да пара зарядок для гаджетов у передних пассажиров.

Мультимедиасистема всегда была слабой стороной QX60. С обновлением ситуация улучшилась, но не кардинально. Место старой заняла система InTouch с тачскрином и голосовым управлением на русском языке. Интерфейс понятен любому владельцу планшета и смартфона: меню с иконками, любую можно перетащить в удобное место экрана. Отклик на нажатие стал быстрее, пропала заторможенность. А где ставшие признаком хорошего тона системы Apple CarPlay и Android Auto? Обещают, что появятся позже. Дизайн мультимедийки тоже оставляет желать лучшего. Скажем, графика системы кругового обзора такая же, как в более доступных моделях Nissan.

В салоне никаких изменений. Разве что восьмидюймовому центральному монитору улучшили разрешение, а мультимедийка обзавелась более производительным процессором.

На передней панели разместили два гнезда зарядки — USB и USB-C.

Знакомая алюминиевая «шестерка» VQ35DE прибавила 21 л.с. и теперь выдает 283 л.с. Ранее по Сети бродила информация, что степень сжатия изменили и, мол, это вообще другой мотор. Технический специалист Infiniti Михаил Масленников уверяет: это не так. Инженеры лишь доработали впускной тракт и обновили программу блока управления двигателем. Увеличение мощности вообще не ощущается. Зачем тогда городить огород? Маркетинговый ход? Сам факт, что под капотом теперь почти 300 «лошадей», должен щекотать самолюбие водителя.

QX60 стартует очень бодро, как и раньше. Клиноременный вариатор умело имитирует работу честного автомата, споро перебирая семь псевдопередач. Заунывного однотонного воя мотора нет, в машине очень тихо, и я, не надрывая связок, разговариваю с сидящим сзади коллегой.

Знакомый 3,5‑литровый мотор прибавил 21 л.с. мощности и 16 Н·м момента. Ускорение до сотни улучшилось на 0,2 секунды.

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В поворотах кроссовер вальяжен, а руль пустоват. Но другого от большого семиместного автомобиля и не ждешь. Не для быстрых он виражей. QX60 — отличный вариант для выездов на пикник или на дачу. На нем неутомительно будет махнуть на юга. Тем более что расход по трассе — чуть более 9 литров на сотню. Желающим сэкономить пару-тройку капель бензина предложат гибридную версию. Но она не очень популярна и доступна лишь под заказ.

Японских семиместных кроссоверов премиальных брендов, за исключением Лексуса RX L, на нашем рынке не осталось. Вероятно, поэтому в прошлом году спрос на QX60 вырос в два раза. Продали 1183 автомобиля против 524 в 2017‑м.

Европейские конкуренты в лице Audi Q7 или Volvo XC90 изящнее, их электронная начинка богаче. Но и цены выше: «немец» обойдется минимум в 3 995 000 рублей, а за «скандинава» просят от 3 955 000 рублей. Так что «кушка» наверняка продержится еще пару лет до смены поколений. Говорят, преемника уже воплотили в металле.

Наружные зеркала теперь с автоматическим затемнением.

Большой и мягкий, как любимый диван Мультимедийка остается слабым местом

Infiniti QX60 2.5 Hybrid 3.5 V6 Длина / ширина / высота / база 5093 / 1960 / 1813 / 2900 мм Объем багажника (VDA) 447 / 1155 / 2166 л Снаряженная / полная масса 2105/2602 кг 2082/2680 кг Двигатель гибридная силовая установка, 184 кВт/250 л.с., 368 Н·м;

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 170 кВт / 231 л.с. при 5600 об/мин; 330 Н·м при 3600 об/мин;

электромотор, 160 Н·м бензиновый, V6, 24 клапана, 3498 см³; 208,1 кВт / 283 л.с.

при 6400 об/мин; 350 Н·м при 4800 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с 8,2 с Максимальная скорость 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 74 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,5 / 7,3 / 8,5 л / 100 км 14,3 / 8,4 / 10,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; вариатор

Комплектация Elegance Premium Elite High-Tech Двигатель 2.5 Hybrid Цена, руб. — — 3 930 000 3 975 000 Двигатель 3.5 V6 Цена, руб. 3 145 000 3 480 000 3 735 000 3 775 000